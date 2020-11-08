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НБУ викупив у резерви 20 млн
доларів завдяки надлишку...

НБУ викупив у резерви 20 млн доларів завдяки надлишку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:10

НБУ викупив у резерви 20 млн доларів завдяки надлишку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті НБУ.

Дивися повний текст НБУ викупив у резерви 20 млн доларів завдяки надлишку валюти на міжбанку.
R2
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