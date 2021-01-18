Україна побудує новий міст до Молдови - ОП

Додано: Вів 19 січ, 2021 22:46

Ну и чего Вы раскудахтались?

Никто его строить не собирается.

Собираются продать туркам "права на строительство этого моста".

Турки наличкой откатят.

А Платить за строительство будут нащадки, и то, если найдут деньги заплатить туркам.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.