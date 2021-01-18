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Додано: Вів 19 січ, 2021 21:16
Вы, млять, в Кременчуге новый мост постройте!!! Наш город с одной только табачки налогов платит на три моста.
Додано: Вів 19 січ, 2021 22:37
Re: Україна побудує новий міст до Молдови - ОП
В Запорожье уже больше 20лет строят мост
Додано: Вів 19 січ, 2021 22:46
Ну и чего Вы раскудахтались?
Никто его строить не собирается.
Собираются продать туркам "права на строительство этого моста".
Турки наличкой откатят.
А Платить за строительство будут нащадки, и то, если найдут деньги заплатить туркам.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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