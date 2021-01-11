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ПриватБанк знизив ставки
за кредитами підприємцям

ПриватБанк знизив ставки за кредитами підприємцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:27

ПриватБанк знизив ставки за кредитами підприємцям

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк з нового року знижує ставки кредитування для малого бізнесу та підприємців.

Дивися повний текст ПриватБанк знизив ставки за кредитами підприємцям.
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