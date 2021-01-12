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Експерт пояснив, як насправді
зміниться ціна на газ

Експерт пояснив, як насправді зміниться ціна на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 21:57

Експерт пояснив, як насправді зміниться ціна на газ

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів член Наглядової ради інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Дивися повний текст Експерт пояснив, як насправді зміниться ціна на газ.
R2
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