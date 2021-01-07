Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.
Дивися повний текст В Укрзалізниці хочуть запустити потяги зі швидкістю до 350 км/год.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 00:38
В Укрзалізниці хочуть запустити потяги зі швидкістю до...
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Дивися повний текст В Укрзалізниці хочуть запустити потяги зі швидкістю до 350 км/год.
Додано: Вів 19 січ, 2021 00:38
Ви вже запарили своїми ТРЦ. Вже і вокзали вирішили в них переобладнати
А що далі? ТРЦ в лікарнях, школах та церквах?
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