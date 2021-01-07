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В Укрзалізниці хочуть запустити
потяги зі швидкістю до...

В Укрзалізниці хочуть запустити потяги зі швидкістю до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 00:38

В Укрзалізниці хочуть запустити потяги зі швидкістю до...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Дивися повний текст В Укрзалізниці хочуть запустити потяги зі швидкістю до 350 км/год.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 00:38

Ви вже запарили своїми ТРЦ. Вже і вокзали вирішили в них переобладнати
А що далі? ТРЦ в лікарнях, школах та церквах?
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 03:22

silver_arrow_ua
та не хвилюйтесь, церкви не пустять - вони і так по суті ТРЦ але спеціалізуються на торгівлі магічними послугами. їм конкуренція з боку waikiki та IMAX не потрібна
s_drashpul
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 08:19

Хто там крайній на ДЕРИБАН БЮДЖЕТУ ? Я за вами.
skodnik2011
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