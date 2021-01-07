Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.
Дивися повний текст В Укрзалізниці хочуть запустити потяги зі швидкістю до 350 км/год.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 січ, 2021 00:38
В Укрзалізниці хочуть запустити потяги зі швидкістю до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Укрзалізниці хочуть запустити потяги зі швидкістю до 350 км/год.
Додано: Вів 19 січ, 2021 00:38
Ви вже запарили своїми ТРЦ. Вже і вокзали вирішили в них переобладнати
А що далі? ТРЦ в лікарнях, школах та церквах?
Додано: Вів 19 січ, 2021 03:22
silver_arrow_ua
та не хвилюйтесь, церкви не пустять - вони і так по суті ТРЦ але спеціалізуються на торгівлі магічними послугами. їм конкуренція з боку waikiki та IMAX не потрібна
Додано: Вів 19 січ, 2021 09:51
церква по суті і є розважальним закладом де послуги надаються за гроші, що Аквапарк що церква одне й теж. Але чомусь цервква податки не платить а Аквапарк платить
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Вів 19 січ, 2021 10:47
После люстрации в стране реальный кадровый голод ,вместо того чтобы превращать каждый полустанок в Нью-Васюки может обновите подвижной пассажирский состав а то некоторые вагоны с 80х годов прошлого века ходят без ремонта,а наши телеканалы могли бы показать сюжет хотя бы с несчастной тоталитарной Белоруссии в каких вагонах люди ездят там и всё бы стало понятно, пока не будет посадок ворья будем так и кататься в передвижные богадельнях...
Додано: Вів 19 січ, 2021 10:58
livs375
У кого то способность мыслить "люстрировали"! Чего ж до люстрации не отремонтировали то что с 80-х ездит? Кадры были на загляденье!
Додано: Вів 19 січ, 2021 12:11
Вы дайте по адекватной цене ездить по колеям частникам и обалдеете. Будет как с Укрпочтой и коммунальным транспортом. Всю жизнь убыточный бизнес вдруг станет вполне себе прибыльным, когда туда зайдут частники. Маршруточники даже перестрелки устраивают за то, чтоб влезть на этот рынок. RegioJet в Словакии, Чехии и Польше тому подтверждение
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|