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В Укрзалізниці хочуть запустити
потяги зі швидкістю до...

В Укрзалізниці хочуть запустити потяги зі швидкістю до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 00:38

В Укрзалізниці хочуть запустити потяги зі швидкістю до...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Дивися повний текст В Укрзалізниці хочуть запустити потяги зі швидкістю до 350 км/год.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 00:38

Ви вже запарили своїми ТРЦ. Вже і вокзали вирішили в них переобладнати
А що далі? ТРЦ в лікарнях, школах та церквах?
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 03:22

silver_arrow_ua
та не хвилюйтесь, церкви не пустять - вони і так по суті ТРЦ але спеціалізуються на торгівлі магічними послугами. їм конкуренція з боку waikiki та IMAX не потрібна
s_drashpul
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 08:19

Хто там крайній на ДЕРИБАН БЮДЖЕТУ ? Я за вами.
skodnik2011
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 09:51

  silver_arrow_ua написав: ТРЦ в церквах?
церква по суті і є розважальним закладом де послуги надаються за гроші, що Аквапарк що церква одне й теж. Але чомусь цервква податки не платить :( а Аквапарк платить
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:47

После люстрации в стране реальный кадровый голод ,вместо того чтобы превращать каждый полустанок в Нью-Васюки может обновите подвижной пассажирский состав а то некоторые вагоны с 80х годов прошлого века ходят без ремонта,а наши телеканалы могли бы показать сюжет хотя бы с несчастной тоталитарной Белоруссии в каких вагонах люди ездят там и всё бы стало понятно, пока не будет посадок ворья будем так и кататься в передвижные богадельнях...
livs375
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:58

livs375
У кого то способность мыслить "люстрировали"! Чего ж до люстрации не отремонтировали то что с 80-х ездит? Кадры были на загляденье!
komp
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:11

Вы дайте по адекватной цене ездить по колеям частникам и обалдеете. Будет как с Укрпочтой и коммунальным транспортом. Всю жизнь убыточный бизнес вдруг станет вполне себе прибыльным, когда туда зайдут частники. Маршруточники даже перестрелки устраивают за то, чтоб влезть на этот рынок. RegioJet в Словакии, Чехии и Польше тому подтверждение
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а чого не хочуть 1000км ? або електричку до Марсу? невже за хочу треба платити і відповідати?
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:52

  yama написав:
  silver_arrow_ua написав: ТРЦ в церквах?
церква по суті і є розважальним закладом де послуги надаються за гроші, що Аквапарк що церква одне й теж. Але чомусь цервква податки не платить :( а Аквапарк платить

Рукалицо просто. В церковь вы можете ходить абсолютно бесплатно всегда. Попробуйте провернуть такое с аквапарком.
SMOKE
 
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