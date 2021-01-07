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В Укрзалізниці хочуть запустити потяги зі швидкістю до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 січ, 2021 17:04
SMOKE написав: yama написав: silver_arrow_ua написав:
ТРЦ в церквах?
церква по суті і є розважальним закладом де послуги надаються за гроші, що Аквапарк що церква одне й теж. Але чомусь цервква податки не платить
а Аквапарк платить
Рукалицо просто. В церковь вы можете ходить абсолютно бесплатно всегда. Попробуйте провернуть такое с аквапарком.
Вход бесплатный, но и платных услуг хватает, и, действительно, при этом - неоправданные налоговые льготы
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Додано: Вів 19 січ, 2021 17:13
providnyk написав:
а чого не хочуть 1000км ? або електричку до Марсу? невже за хочу треба платити і відповідати?
Но тут хотя бы по скромному, помнится один министр "вэликий патриот",у которого дети совершенно случайно рождались гражданами США,обещал гиперлуп европейского масштаба, а тут какие-то поезда/вокзалы - вообще ни о чем
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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