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В Укрзалізниці хочуть запустити
потяги зі швидкістю до...

В Укрзалізниці хочуть запустити потяги зі швидкістю до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 17:04

Re: В Укрзалізниці хочуть запустити потяги зі швидкістю до..

SMOKE написав:
  yama написав:
  silver_arrow_ua написав: ТРЦ в церквах?
церква по суті і є розважальним закладом де послуги надаються за гроші, що Аквапарк що церква одне й теж. Але чомусь цервква податки не платить :( а Аквапарк платить

Рукалицо просто. В церковь вы можете ходить абсолютно бесплатно всегда. Попробуйте провернуть такое с аквапарком.
Вход бесплатный, но и платных услуг хватает, и, действительно, при этом - неоправданные налоговые льготы
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 17:13

  providnyk написав:а чого не хочуть 1000км ? або електричку до Марсу? невже за хочу треба платити і відповідати?


Но тут хотя бы по скромному, помнится один министр "вэликий патриот",у которого дети совершенно случайно рождались гражданами США,обещал гиперлуп европейского масштаба, а тут какие-то поезда/вокзалы - вообще ни о чем :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:33

Если полностью не обновить колею,и это ещё не просто сделать,на таких скоростях поезда будут слетать с рельс на малейшем повороте.Я бы о скорости сейчас вообще не думал.
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