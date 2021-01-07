В Укрзалізниці хочуть запустити потяги зі швидкістю до...

Додано: Вів 19 січ, 2021 22:25

Для этого, ещё 10 лет назад нужно было выкупать землю, под дорогу, строить мосты, виадуки, развязки, станции под скоростной поезд.



А "так" - это очередной гиперлуп с вымоганием и спуском в унитаз государственных средств.

Деньги под "проект"

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.