Вход бесплатный, но и платных услуг хватает, и, действительно, при этом - неоправданные налоговые льготыSMOKE написав:
Рукалицо просто. В церковь вы можете ходить абсолютно бесплатно всегда. Попробуйте провернуть такое с аквапарком.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 17:04
Re: В Укрзалізниці хочуть запустити потяги зі швидкістю до..
Вход бесплатный, но и платных услуг хватает, и, действительно, при этом - неоправданные налоговые льготы
Додано: Вів 19 січ, 2021 17:13
Но тут хотя бы по скромному, помнится один министр "вэликий патриот",у которого дети совершенно случайно рождались гражданами США,обещал гиперлуп европейского масштаба, а тут какие-то поезда/вокзалы - вообще ни о чем
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Вів 19 січ, 2021 18:33
Если полностью не обновить колею,и это ещё не просто сделать,на таких скоростях поезда будут слетать с рельс на малейшем повороте.Я бы о скорости сейчас вообще не думал.
Додано: Вів 19 січ, 2021 22:25
Для этого, ещё 10 лет назад нужно было выкупать землю, под дорогу, строить мосты, виадуки, развязки, станции под скоростной поезд.
А "так" - это очередной гиперлуп с вымоганием и спуском в унитаз государственных средств.
Деньги под "проект"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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