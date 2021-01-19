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Перенесення робочих днів
через свята можуть скасувати

Перенесення робочих днів через свята можуть скасувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 06:50

Перенесення робочих днів через свята можуть скасувати

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Дивися повний текст Перенесення робочих днів через свята можуть скасувати.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 06:50

Вот уж точно парламентариям нечем заняться после длительных новогодних выходных. приплели сюда и инвесторов и прочие причины, а то что перенос выходных дней на майские праздники украинцы используют для того, чтобы помочь родственникам в селе посадить картошку и прочее, нет слов, экономика в загоне, так еще и людям жить не дают, позор. Лучше спросите у людей, а не фантазируйте.
satmanuaa
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 08:24

Третьякова є автором пенсійної реформи та підвищення віку для виходу на пенсію.
philippedcnr
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 08:57

С этими затяжными праздниками пора кончать, правильно что отменят, меньше пить будут , а кому надо картошку сажать тот сам решит этот вопрос.
alekc_sizov
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:59

Написано "минимизирует возможности работы с инвесторами и донорами и в целом формирует негативную репутацию бизнеспотенциала Украины в мире" - никогда никто из инвесторов этого не заявлял. Проблема №1 для инвесторов, о которой они постоянно говорят - отсутствие надежной судебной системы, а значит отсутствие гарантий инвестиций.
Когда по судебной системе законы примите, тогда и за выходные можно браться.
o_volvachev
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:28

поменьше бы праздников, особенно религиозных...
шабат, рамадан и шиваратри еще сделайте государственными, нам же работать не надо, надо чтобы люди бухло скупали в маркетах, даже во время локдауна
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:14

Re: Перенесення робочих днів через свята можуть скасувати

Кучи праздников нужны бюджетникам и прочим бездельникам которые сидят на ставке не зависящей от объема выполненных работ.
Однозначно уменьшать.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:28

  Tamagoch написав:поменьше бы праздников, особенно религиозных...
шабат, рамадан и шиваратри еще сделайте государственными, нам же работать не надо, надо чтобы люди бухло скупали в маркетах, даже во время локдауна

Так в шабат и рамадан же не пьют.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:46

  unicdima написав:Кучи праздников нужны бюджетникам и прочим бездельникам которые сидят на ставке не зависящей от объема выполненных работ.
Однозначно уменьшать.

Так они и в рабочие дни них_я не делают. Плохому танцору всегда что-то мешает. Нашей экономике около 5-ти дополнительных рабочих дней никак не помогут.
Я бы лучше отменил каникулы депутатам. А то за_бали ходить каждые две недели на месяц.
Ragnar
 
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