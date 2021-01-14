Банківські транзакції українців будуть моніторити за оновленими правилами і протоколами вже з 1 липня цього року.
Дивися повний текст З 1 липня підозрілі грошові перекази українців будуть автоматично блокувати.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 09:36
З 1 липня підозрілі грошові перекази українців будуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 липня підозрілі грошові перекази українців будуть автоматично блокувати.
Додано: Вів 19 січ, 2021 09:36
Начертания зверя.
Как ни смешно, но шаг за шагом медленно все к этому идет.
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