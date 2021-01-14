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З 1 липня підозрілі грошові
перекази українців будуть...

З 1 липня підозрілі грошові перекази українців будуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 09:36

З 1 липня підозрілі грошові перекази українців будуть...

Пропонуємо до обговорення:
Банківські транзакції українців будуть моніторити за оновленими правилами і протоколами вже з 1 липня цього року.

Дивися повний текст З 1 липня підозрілі грошові перекази українців будуть автоматично блокувати.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 09:36

Начертания зверя.
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