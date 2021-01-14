RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
З 1 липня підозрілі грошові
перекази українців будуть...

З 1 липня підозрілі грошові перекази українців будуть...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 09:36

З 1 липня підозрілі грошові перекази українців будуть...

Пропонуємо до обговорення:
Банківські транзакції українців будуть моніторити за оновленими правилами і протоколами вже з 1 липня цього року.

Дивися повний текст З 1 липня підозрілі грошові перекази українців будуть автоматично блокувати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92143
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:52

С 1 ИЮНЯ 2021 года будут проверки в квартирах у Чиновников , будут проверять простые люди , все что на ворованное будут просто себе домой забирать
allochka171200
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 11.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:56

Re: З 1 липня підозрілі грошові перекази українців будуть...

А почему не останавливать людей на улице и не выворачивать бумажник?? Не можешь доказать откуда у тебя сумма более 1 грн в нем... и все конфискация.. а еще можно кольца, сережки и часы снимать пока не докажешь где купил и на какие деньги..
Джон
 
Повідомлень: 1608
З нами з: 16.03.17
Подякував: 58 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн 1 ... 24, 25, 26
R2 » Чет 14 січ, 2021 09:03
255 12542
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 січ, 2021 12:29
detroytred
Мільйонам українців списали податкові борги
R2 » Вів 19 січ, 2021 09:42
3 168
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 січ, 2021 11:49
p_a_l
Названа категорія українців з найвищою пенсією 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 15 січ, 2021 16:38
36 1930
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 січ, 2021 11:31
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (942)
19.01.2021 12:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.