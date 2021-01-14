Банківські транзакції українців будуть моніторити за оновленими правилами і протоколами вже з 1 липня цього року.
Дивися повний текст З 1 липня підозрілі грошові перекази українців будуть автоматично блокувати.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 09:36
З 1 липня підозрілі грошові перекази українців будуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 липня підозрілі грошові перекази українців будуть автоматично блокувати.
Додано: Вів 19 січ, 2021 11:52
С 1 ИЮНЯ 2021 года будут проверки в квартирах у Чиновников , будут проверять простые люди , все что на ворованное будут просто себе домой забирать
Додано: Вів 19 січ, 2021 11:56
Re: З 1 липня підозрілі грошові перекази українців будуть...
А почему не останавливать людей на улице и не выворачивать бумажник?? Не можешь доказать откуда у тебя сумма более 1 грн в нем... и все конфискация.. а еще можно кольца, сережки и часы снимать пока не докажешь где купил и на какие деньги..
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