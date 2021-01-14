Банківські транзакції українців будуть моніторити за оновленими правилами і протоколами вже з 1 липня цього року.
Дивися повний текст З 1 липня підозрілі грошові перекази українців будуть автоматично блокувати.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 09:36
З 1 липня підозрілі грошові перекази українців будуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 липня підозрілі грошові перекази українців будуть автоматично блокувати.
Додано: Вів 19 січ, 2021 11:52
С 1 ИЮНЯ 2021 года будут проверки в квартирах у Чиновников , будут проверять простые люди , все что на ворованное будут просто себе домой забирать
Додано: Вів 19 січ, 2021 11:56
Re: З 1 липня підозрілі грошові перекази українців будуть...
А почему не останавливать людей на улице и не выворачивать бумажник?? Не можешь доказать откуда у тебя сумма более 1 грн в нем... и все конфискация.. а еще можно кольца, сережки и часы снимать пока не докажешь где купил и на какие деньги..
Додано: Вів 19 січ, 2021 15:21
Будут грабить, как с тарифами.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 18:25
Потрясающая глупость и недальновидность. Мы и так по пояс в "теневой" экономике. Будем теперь по самую шею.
Додано: Вів 19 січ, 2021 18:42
Re: З 1 липня підозрілі грошові перекази українців будуть...
"Таким образом, в поле зрения окажутся все внутренние и заграничные денежные переводы, а также операции с наличными на сумму от 400 тыс. грн – перевод, получение, внесение на счет. Внимание службы финмониторинга также будут привлекать денежные переводы без открытия счета на сумму от 30 тысяч гривен, как международные, так и внутри страны. В таком случае инициатору придется представить полную информацию о получателе и о себе."
такие дела, малята.
Додано: Вів 19 січ, 2021 18:49
Гетьманцов все никак не успокоится. Уже и МВФ его послал с его идеями обложить десятиной все сбережения украинцев.
Пора гнать его в шею, это диверсант, он как-то проговорился, когда из его рта вылетел кусок российской пропаганды.
Додано: Вів 19 січ, 2021 20:58
Коли немає про що писати і намагаєшся заголовком привернути увагу до "нічого"
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