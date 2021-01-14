З 1 липня підозрілі грошові перекази українців будуть...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 січ, 2021 08:27
Не с того начинают опять. на похоронах и то идет развод и обдираловка, чтоб похоронить человека с ковидом, нужно заплатить 15 000 гривен за какую-то бетонную плиту. Не боятся ни Бога, ни черта, и львиная доля идет власти, главным "борцам".
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