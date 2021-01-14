Державна податкова служба України в автоматичному режимі списала податкові борги майже 3,7 млн платників податків.
Дивися повний текст Мільйонам українців списали податкові борги.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 січ, 2021 09:42
Мільйонам українців списали податкові борги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мільйонам українців списали податкові борги.
Додано: Вів 19 січ, 2021 09:43
Скотиняки! Хтось сплачує вчасно і в повному обсязі, а хтось просто плювати хотів на все це з високої колокольні, і от останнім "пробачили" всі податкові борги. Прекрасно! Ідеальна країна!
|