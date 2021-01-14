Державна податкова служба України в автоматичному режимі списала податкові борги майже 3,7 млн платників податків.
Дивися повний текст Мільйонам українців списали податкові борги.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 09:42
Мільйонам українців списали податкові борги
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Дивися повний текст Мільйонам українців списали податкові борги.
Додано: Вів 19 січ, 2021 09:43
Скотиняки! Хтось сплачує вчасно і в повному обсязі, а хтось просто плювати хотів на все це з високої колокольні, і от останнім "пробачили" всі податкові борги. Прекрасно! Ідеальна країна!
Додано: Вів 19 січ, 2021 11:31
Минимальный платеж ФОП в квартал 3300 был.
Тоесть списать можно было только тем, у кого не было вообще никакой активности кроме ЕСВ
Додано: Вів 19 січ, 2021 11:49
Многие так же ждут когда коммуналку опять спишут. Понравилось.
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
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