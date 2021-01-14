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Мільйонам українців
списали податкові борги

Мільйонам українців списали податкові борги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 09:42

Мільйонам українців списали податкові борги

Пропонуємо до обговорення:
Державна податкова служба України в автоматичному режимі списала податкові борги майже 3,7 млн платників податків.

Дивися повний текст Мільйонам українців списали податкові борги.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 09:43

Скотиняки! Хтось сплачує вчасно і в повному обсязі, а хтось просто плювати хотів на все це з високої колокольні, і от останнім "пробачили" всі податкові борги. Прекрасно! Ідеальна країна!
v_golub
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:31

Минимальный платеж ФОП в квартал 3300 был.
Тоесть списать можно было только тем, у кого не было вообще никакой активности кроме ЕСВ
arheops
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:49

  v_golub написав:Скотиняки! Хтось сплачує вчасно і в повному обсязі, а хтось просто плювати хотів на все це з високої колокольні, і от останнім "пробачили" всі податкові борги. Прекрасно! Ідеальна країна!

Многие так же ждут когда коммуналку опять спишут. Понравилось.
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 15:18

  p_a_l написав:
  v_golub написав:Скотиняки! Хтось сплачує вчасно і в повному обсязі, а хтось просто плювати хотів на все це з високої колокольні, і от останнім "пробачили" всі податкові борги. Прекрасно! Ідеальна країна!

Многие так же ждут когда коммуналку опять спишут. Понравилось.

Это не коммуналка - это грабеж. Ни одна услуга не стоит тех денег насчитанных по мутным непрозрачным тарифам.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:08

Замечательно. Еще одно доказательство что долги платят трусы и тупые. Потому что они боятся что их имущество отберут или отрежут от комуникаций. А хитрожопые и наглые барыги и чиновники плевать хотели на законы потому что как всегда знают что им сойдет с рук
asurovv960
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 17:18

не понятно вообще, КОМУ списали.
Ни одного примера.
Может и списали, конечно, куму-свату-брату.
Похоже на "утку"
Марта
 
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