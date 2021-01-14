Державна податкова служба України в автоматичному режимі списала податкові борги майже 3,7 млн платників податків.
Дивися повний текст Мільйонам українців списали податкові борги.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 09:42
Мільйонам українців списали податкові борги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мільйонам українців списали податкові борги.
Додано: Вів 19 січ, 2021 09:43
Скотиняки! Хтось сплачує вчасно і в повному обсязі, а хтось просто плювати хотів на все це з високої колокольні, і от останнім "пробачили" всі податкові борги. Прекрасно! Ідеальна країна!
Додано: Вів 19 січ, 2021 11:31
Минимальный платеж ФОП в квартал 3300 был.
Тоесть списать можно было только тем, у кого не было вообще никакой активности кроме ЕСВ
Додано: Вів 19 січ, 2021 11:49
Многие так же ждут когда коммуналку опять спишут. Понравилось.
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
Додано: Вів 19 січ, 2021 15:18
Это не коммуналка - это грабеж. Ни одна услуга не стоит тех денег насчитанных по мутным непрозрачным тарифам.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 16:08
Замечательно. Еще одно доказательство что долги платят трусы и тупые. Потому что они боятся что их имущество отберут или отрежут от комуникаций. А хитрожопые и наглые барыги и чиновники плевать хотели на законы потому что как всегда знают что им сойдет с рук
Додано: Вів 19 січ, 2021 17:18
не понятно вообще, КОМУ списали.
Ни одного примера.
Может и списали, конечно, куму-свату-брату.
Похоже на "утку"
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