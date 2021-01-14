Мільйонам українців списали податкові борги

Додано: Вів 19 січ, 2021 21:31

Моему свекру налоговый долг на ровном месте нарисовали - продал акции предприятия, на котором работал, по номиналу, а документов на покупку, которая была 25 лет назад, в налоговую не предоставил, т.к. раньше не надо было кассовые ордера хранить по 20 лет, законодательство другое было. И не смотря на справку предприятия, выписку регистратора и из депозитария насчитали на ровном месте налог на всю сумму продажи и получилось что-то около 3 тысяч. Не учли только, что у старичка детки экономисты и пойдут судится просто из принципа. Так вот расходы, потраченные работниками налоговой и суда на выбивание этой суммы явно превышало саму насчитанную сумму. Расчет был явно на то, что пенсионер тупо заплатит. И что-то мне подсказывает, что таких прецедентов может быть очень много.