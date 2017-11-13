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Чи можна повторно зареєструватися в центрі зайнятості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 січ, 2021 09:53
Пропонуємо до обговорення:
У Державній службі зайнятості розповіли, чи можна повторно зареєструватися в центрі зайнятості.
Дивися повний текст Чи можна повторно зареєструватися в центрі зайнятості
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