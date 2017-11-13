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Чи можна повторно зареєструватися
в центрі зайнятості

Чи можна повторно зареєструватися в центрі зайнятості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 09:53

Чи можна повторно зареєструватися в центрі зайнятості

Пропонуємо до обговорення:
У Державній службі зайнятості розповіли, чи можна повторно зареєструватися в центрі зайнятості.

Дивися повний текст Чи можна повторно зареєструватися в центрі зайнятості.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 09:54

Мне 6 мес до пенсии. В ЦЗ в Днепре стою на учете с апреля 20. В январе мне заявили, что истекли 270 дней и с января начисления проводится не будут, ссылаясь на Закон # 553-IX от 13.04.20, пункт 32 раздел VIII.
Так что норма про 2 года выплат перед пенсией только на бумаге
a_janjulia
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