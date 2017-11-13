У Державній службі зайнятості розповіли, чи можна повторно зареєструватися в центрі зайнятості.
Дивися повний текст Чи можна повторно зареєструватися в центрі зайнятості.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 09:53
Чи можна повторно зареєструватися в центрі зайнятості
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи можна повторно зареєструватися в центрі зайнятості.
Додано: Вів 19 січ, 2021 09:54
Мне 6 мес до пенсии. В ЦЗ в Днепре стою на учете с апреля 20. В январе мне заявили, что истекли 270 дней и с января начисления проводится не будут, ссылаясь на Закон # 553-IX от 13.04.20, пункт 32 раздел VIII.
Так что норма про 2 года выплат перед пенсией только на бумаге
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