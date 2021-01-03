|
|
Для перевезення COVID-вакцини вже готові два літаки —- МАУ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 січ, 2021 10:08
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила компанія «Міжнародні авіалінії України» в Facebook у понеділок, 18 січня.
Дивися повний текст Для перевезення COVID-вакцини вже готові два літаки —- МАУ
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92141
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter
, komp
, moveton
і 13 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|116
|
|
|14
|1777
|
|
|1
|179
|
Нед 03 січ, 2021 09:40
EKO