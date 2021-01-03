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Для перевезення COVID-вакцини
вже готові два літаки —- МАУ

Для перевезення COVID-вакцини вже готові два літаки —- МАУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:08

Для перевезення COVID-вакцини вже готові два літаки —- МАУ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила компанія «Міжнародні авіалінії України» в Facebook у понеділок, 18 січня.

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