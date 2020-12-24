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Росія готова заморозити будівництво «Північного потоку-2»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 січ, 2021 11:46
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Reuters.
Дивися повний текст Росія готова заморозити будівництво «Північного потоку-2»
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R2
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Додано: Вів 19 січ, 2021 11:46
Он сделает все.
Еле ходит, но сделает все.
Чем то на Брежнева похож.
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p_a_l
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