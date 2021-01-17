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Скільки українських пенсіонерів отримають виплати понад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 січ, 2021 12:13
Пропонуємо до обговорення:
Пенсії понад 10 тисяч гривень станом на 1 січня 2021 року одержували лише 3% від усієї кількості пенсіонерів.
Дивися повний текст Скільки українських пенсіонерів отримають виплати понад 10 тисяч гривень (інфографіка)
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