Пенсії понад 10 тисяч гривень станом на 1 січня 2021 року одержували лише 3% від усієї кількості пенсіонерів.
Дивися повний текст Скільки українських пенсіонерів отримають виплати понад 10 тисяч гривень (інфографіка).
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Додано: Вів 19 січ, 2021 12:13
Скільки українських пенсіонерів отримають виплати понад...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки українських пенсіонерів отримають виплати понад 10 тисяч гривень (інфографіка).
Додано: Вів 19 січ, 2021 12:13
Пенсії до 3000грн - тобто менше 100євро - це Європа! Менше прожиткового мінімуму
Здобули! Це гідність! Це незалежність! Ми не раби!
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