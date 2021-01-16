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Кличко звернувся до Зеленського
через тарифи на тепло...

Кличко звернувся до Зеленського через тарифи на тепло...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 13:29

Кличко звернувся до Зеленського через тарифи на тепло...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко звернувся до президента України Володимира Зеленського щодо недопущення кризи у системі теплозабезпечення населення та соціальних об’єктів.

Дивися повний текст Кличко звернувся до Зеленського через тарифи на тепло для населення.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 13:29

Идет централизация -Кличко решает воровать из бюджета или поддерживать население....Или доп.средства уже запланировано, куда разворовать
laa1999
 
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