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Обміняти долари тепер можна в
терміналах самообслуговування

Обміняти долари тепер можна в терміналах самообслуговування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 13:36

Обміняти долари тепер можна в терміналах самообслуговування

Пропонуємо до обговорення:
Українці зможуть міняти долари через банківські термінали. Така можливість передбачена черговою валютною лібералізацією від Нацбанку, і прописана в постанові регулятора № 3 від 15 січня 2021 року.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 13:36

Не удивительно что Приват банк нарисовал прибыль больше 20 млрд грн,онлайн обмен валют в этом банке цивилизованный грабёж просто,мало того что маржа при обмене валют иногда доходит до 50коп так ещё сделали комиссию как при покупке валюты так при её продаже, теперь вот ещё терминалы сделали по вытягиванию валюты у населения,с чего терминалы работают только в одну сторону?)))
livs375
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