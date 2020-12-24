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Облгази у 14 областях знизили
тарифи на розподіл газу

Облгази у 14 областях знизили тарифи на розподіл газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 13:49

Облгази у 14 областях знизили тарифи на розподіл газу

Пропонуємо до обговорення:
НКРЕКП схвалила зниження тарифів на розподіл газу для 14 облгазів.

Дивися повний текст Облгази у 14 областях знизили тарифи на розподіл газу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:05

морда лица не треснет у харьковгаза за доставку одного куба за 2,28гр? +температурный коэф.
имхо-гривны с лихвой за такое овно
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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