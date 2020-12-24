НКРЕКП схвалила зниження тарифів на розподіл газу для 14 облгазів.
Дивися повний текст Облгази у 14 областях знизили тарифи на розподіл газу.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 13:49
Облгази у 14 областях знизили тарифи на розподіл газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Облгази у 14 областях знизили тарифи на розподіл газу.
Додано: Вів 19 січ, 2021 13:49
"тарифи цих компаній тепер складатимуть 1,66-1,79 грн (без ПДВ)" - це той самий тариф 2,06 грн і більше з ПДВ. Де зниження?
Додано: Вів 19 січ, 2021 14:05
морда лица не треснет у харьковгаза за доставку одного куба за 2,28гр? +температурный коэф.
имхо-гривны с лихвой за такое овно
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Сер 20 січ, 2021 12:20
Что то я особого снижения не заметил. 6.69грн за газ + 1,79грн доставка и выплывает те же 9-10грн/куб
Додано: Сер 20 січ, 2021 12:25
А ТОБІ НАРОДЕ- ВЕЛИКА ДЯКА(ГАРАНД)
Вы забыли добавить 20% НДС к 1,79гр
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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