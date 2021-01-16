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Камери відеоспостереження і
«червоні кнопки»: в Україні...

Камери відеоспостереження і «червоні кнопки»: в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:18

Камери відеоспостереження і «червоні кнопки»: в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
В електропоїздах будуть встановлювати камери відеоспостереження, щоб машиніст контролював ситуацію у вагонах.

Дивися повний текст Камери відеоспостереження і «червоні кнопки»: в Україні розпочинають модернізацію електричок.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:18

а нашо? наші супер-лупери кращі в світі, ну і шо шо трохи косять під ретро - тепер так в моді.
providnyk
 
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