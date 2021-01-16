В електропоїздах будуть встановлювати камери відеоспостереження, щоб машиніст контролював ситуацію у вагонах.
Дивися повний текст Камери відеоспостереження і «червоні кнопки»: в Україні розпочинають модернізацію електричок.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 14:18
Камери відеоспостереження і «червоні кнопки»: в Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Камери відеоспостереження і «червоні кнопки»: в Україні розпочинають модернізацію електричок.
Додано: Вів 19 січ, 2021 14:18
а нашо? наші супер-лупери кращі в світі, ну і шо шо трохи косять під ретро - тепер так в моді.
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