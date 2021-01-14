Міністерство соціальної політики України заявляє, що зволікати з запровадженням накопичувальної пенсійної системи не можна.
Дивися повний текст Мінсоцполітики заявляє про необхідність якомога швидше впровадити систему пенсійних накопичень.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 14:38
Мінсоцполітики заявляє про необхідність якомога швидше...
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Дивися повний текст Мінсоцполітики заявляє про необхідність якомога швидше впровадити систему пенсійних накопичень.
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