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Мінсоцполітики заявляє про
необхідність якомога швидше...

Мінсоцполітики заявляє про необхідність якомога швидше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:38

Мінсоцполітики заявляє про необхідність якомога швидше...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство соціальної політики України заявляє, що зволікати з запровадженням накопичувальної пенсійної системи не можна.

Дивися повний текст Мінсоцполітики заявляє про необхідність якомога швидше впровадити систему пенсійних накопичень.
R2
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R2 Чиновники только вредить и запрещать могут . клоуны :D
allochka171200
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