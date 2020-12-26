Про це він сказав в інтерв'ю DER STANDARD, передає прес-служба Мінфіну.
Дивися повний текст Глава Мінфіну: У нас збалансований бюджет, і ми знаємо, як фінансувати дефіцит.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 15:37
Глава Мінфіну: У нас збалансований бюджет, і ми знаємо,...
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Дивися повний текст Глава Мінфіну: У нас збалансований бюджет, і ми знаємо, як фінансувати дефіцит.
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