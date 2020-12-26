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Глава Мінфіну: У нас збалансований
бюджет, і ми знаємо,...

Глава Мінфіну: У нас збалансований бюджет, і ми знаємо,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 15:37

Глава Мінфіну: У нас збалансований бюджет, і ми знаємо,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав в інтерв'ю DER STANDARD, передає прес-служба Мінфіну.

Дивися повний текст Глава Мінфіну: У нас збалансований бюджет, і ми знаємо, як фінансувати дефіцит.
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straponesa
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