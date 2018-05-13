Про це повідомляє енергопостачальник YASNO.
Дивися повний текст Киянам нагадали, куди звертатися, якщо немає світла.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 15:38
Киянам нагадали, куди звертатися, якщо немає світла
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Дивися повний текст Киянам нагадали, куди звертатися, якщо немає світла.
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