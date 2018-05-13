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Киянам нагадали, куди
звертатися, якщо немає світла

Киянам нагадали, куди звертатися, якщо немає світла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 15:38

Киянам нагадали, куди звертатися, якщо немає світла

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє енергопостачальник YASNO.

Дивися повний текст Киянам нагадали, куди звертатися, якщо немає світла.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 15:38

)
Звоните к кличко, а может даст в дыню клоуну.
straponesa
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