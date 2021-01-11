Станом на 1 січня 2021 року на обліку в державній службі зайнятості перебувало 459 тисяч безробітних.
Дивися повний текст Портрет українського безробітного (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 січ, 2021 16:40
Портрет українського безробітного (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Портрет українського безробітного (інфографіка).
Додано: Вів 19 січ, 2021 16:40
в инфографике цифры диаграммы по образованию с выносом описания диаграммы не сходятся. Наверное делал тоже человек с высшим образованием который случайно не попал в статистику :-)
|