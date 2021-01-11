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Портрет українського
безробітного (інфографіка)

Портрет українського безробітного (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:40

Портрет українського безробітного (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 січня 2021 року на обліку в державній службі зайнятості перебувало 459 тисяч безробітних.

Дивися повний текст Портрет українського безробітного (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:40

в инфографике цифры диаграммы по образованию с выносом описания диаграммы не сходятся. Наверное делал тоже человек с высшим образованием который случайно не попал в статистику :-)
dotster
 
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