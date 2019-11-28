|
|
Криптовалютного трейдера пограбували на $450 000 у Гонконгу
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 січ, 2021 16:55
Пропонуємо до обговорення:
Після операції з продажу криптовалюти жительку Гонконгу пограбували на $448 700. Про це повідомляє South China Morning Post.
Дивися повний текст Криптовалютного трейдера пограбували на $450 000 у Гонконгу
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92153
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 19 січ, 2021 16:56
Трейдера? По описанию меняла.
-
summacut
-
-
- Повідомлень: 1830
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 359 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор