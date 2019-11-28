RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Криптовалютного трейдера
пограбували на $450 000 у Гонконгу

Криптовалютного трейдера пограбували на $450 000 у Гонконгу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:55

Криптовалютного трейдера пограбували на $450 000 у Гонконгу

Пропонуємо до обговорення:
Після операції з продажу криптовалюти жительку Гонконгу пограбували на $448 700. Про це повідомляє South China Morning Post.

Дивися повний текст Криптовалютного трейдера пограбували на $450 000 у Гонконгу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92153
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:56

Трейдера? По описанию меняла.
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1830
З нами з: 19.11.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Одесі пограбували банк «Восток»: викрали понад два...
R2 » Вів 19 січ, 2021 09:31
1 64
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 січ, 2021 09:32
nesmashniynikolai
Bloomberg назвав трейдера, який заробив на від'ємних...
R2 » П'ят 15 тра, 2020 10:29
2 232
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 тра, 2020 10:50
Tamagoch
У Гонконгу продали ділянку землі за рекордні гроші
R2 » Чет 28 лис, 2019 08:01
5 547
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 гру, 2019 09:36
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.