Про це повідомив у Facebook голова Північного міжобласного відділення АМКУ Олексій Хмельницький.
Дивися повний текст Формування ціни на газ: АМКУ відкрив справи проти 6 газзбутів.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 18:15
Формування ціни на газ: АМКУ відкрив справи проти 6...
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Дивися повний текст Формування ціни на газ: АМКУ відкрив справи проти 6 газзбутів.
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