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Формування ціни на газ: АМКУ
відкрив справи проти 6...

Формування ціни на газ: АМКУ відкрив справи проти 6...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:15

Формування ціни на газ: АМКУ відкрив справи проти 6...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив у Facebook голова Північного міжобласного відділення АМКУ Олексій Хмельницький.

Дивися повний текст Формування ціни на газ: АМКУ відкрив справи проти 6 газзбутів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:15

А до протестов значит всё было ок????))) это типа они работают....
svetoch-10
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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