Україна все ще залежатиме від МВФ у 2021 році.
Дивися повний текст Уряд хоче змінити формат співпраці з МВФ.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 18:17
Уряд хоче змінити формат співпраці з МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд хоче змінити формат співпраці з МВФ.
Додано: Вів 19 січ, 2021 18:17
Это типа видимость бурной деятельности, для оправдания того, что уже бабло не дают)))
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