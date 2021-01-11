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Уряд хоче змінити
формат співпраці з МВФ

Уряд хоче змінити формат співпраці з МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:17

Уряд хоче змінити формат співпраці з МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Україна все ще залежатиме від МВФ у 2021 році.

Дивися повний текст Уряд хоче змінити формат співпраці з МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:17

Это типа видимость бурной деятельности, для оправдания того, что уже бабло не дают)))
svetoch-10
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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