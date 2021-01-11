Роботодавці Києва готові платити найбільше рієлторам, електрослюсарям та головним механікам.
Дивися повний текст У службі зайнятості назвали найбільш високооплачувані вакансії столиці.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 09:02
У службі зайнятості назвали найбільш високооплачувані...
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Дивися повний текст У службі зайнятості назвали найбільш високооплачувані вакансії столиці.
Додано: Сер 20 січ, 2021 09:02
1. Это не самые высокооплачиваемые вакансии
2. Риэлторам такую ставку никто не даст - только при выполнении определенного плана в условиях падения спроса из-за кризиса
3. Исполнительные директора и начальники отделов с зп в 20 тысяч - это только в очень мелком бизнесе
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