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У службі зайнятості назвали
найбільш високооплачувані...

У службі зайнятості назвали найбільш високооплачувані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 09:02

У службі зайнятості назвали найбільш високооплачувані...

Пропонуємо до обговорення:
Роботодавці Києва готові платити найбільше рієлторам, електрослюсарям та головним механікам.

Дивися повний текст У службі зайнятості назвали найбільш високооплачувані вакансії столиці.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 09:02

1. Это не самые высокооплачиваемые вакансии
2. Риэлторам такую ставку никто не даст - только при выполнении определенного плана в условиях падения спроса из-за кризиса
3. Исполнительные директора и начальники отделов с зп в 20 тысяч - это только в очень мелком бизнесе
smart_analyst2017
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