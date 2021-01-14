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Податкові пільги для
тих, хто має дітей

Податкові пільги для тих, хто має дітей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 10:23

Податкові пільги для тих, хто має дітей

Пропонуємо до обговорення:
Пільгою може скористатися один з батьків.

Дивися повний текст Податкові пільги для тих, хто має дітей.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 10:23

молодцы ! плодите нищету , пускай бомжи плодятся
allochka171200
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