Пільгою може скористатися один з батьків.
Дивися повний текст Податкові пільги для тих, хто має дітей.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 10:23
Податкові пільги для тих, хто має дітей
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкові пільги для тих, хто має дітей.
Додано: Сер 20 січ, 2021 14:16
Ну можно людей с низким уровнем дохода обкладывать налогами на детей. По вашей логике- все сразу станут богатыми. Это налоговая льгота. Бомжи интересуются безусловными пособиями, а не возможностью платить меньше налогов. Инициатива абсолютно правильная- помогать людям с 2-3 детьми в семье. Тем более, что ни о каких золотых горах в статье речь не идёт.
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