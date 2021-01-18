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Україна увійшла до ТОП-3
найбільших постачальників...

Україна увійшла до ТОП-3 найбільших постачальників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 10:40

Україна увійшла до ТОП-3 найбільших постачальників...

Пропонуємо до обговорення:
За даними щомісячного моніторингу аграрної торгівлі, який здійснює Європейська Комісія, Україна посіла третє місце в переліку найбільших постачальників продукції аграрного сектору до країн Євросоюзу, експортувавши на суму 7,3 млрд євро.

Дивися повний текст Україна увійшла до ТОП-3 найбільших постачальників агропродукції в ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 10:40

Бажано щоб це був готовий продукт з високою доданою вартістю, а не сировина.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:18

Мы очень рады. И во вторых ето агросырье а не продукция. А продукцию в Украину уже возят из ЕС в 10 раз дороже. Правда она все равно дешевле украинской
asurovv960
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