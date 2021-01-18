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Україна увійшла до ТОП-3
найбільших постачальників...

Україна увійшла до ТОП-3 найбільших постачальників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 10:40

Україна увійшла до ТОП-3 найбільших постачальників...

Пропонуємо до обговорення:
За даними щомісячного моніторингу аграрної торгівлі, який здійснює Європейська Комісія, Україна посіла третє місце в переліку найбільших постачальників продукції аграрного сектору до країн Євросоюзу, експортувавши на суму 7,3 млрд євро.

Дивися повний текст Україна увійшла до ТОП-3 найбільших постачальників агропродукції в ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 10:40

Бажано щоб це був готовий продукт з високою доданою вартістю, а не сировина.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:18

Мы очень рады. И во вторых ето агросырье а не продукция. А продукцию в Украину уже возят из ЕС в 10 раз дороже. Правда она все равно дешевле украинской
asurovv960
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:45

Не нужно Ля Ля, перерабатывающая отрасль с каждым годом все больше отгружает на экспорт, объемы продаж Рудь и Укрпродукт говорят сами за себя (мороженное, масло, сыр...) ,правда все это делается на более высоком уровне, чем для внутреннего потребителя)
volanchik78
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:42

  volanchik78 написав:Не нужно Ля Ля, перерабатывающая отрасль с каждым годом все больше отгружает на экспорт, объемы продаж Рудь и Укрпродукт говорят сами за себя (мороженное, масло, сыр...) ,правда все это делается на более высоком уровне, чем для внутреннего потребителя)

Вы хотите сказать,что для нас,холопов,существуют отдельные производственные линии? :twisted: Я об этом догадывался...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 15:28

что и говорить, если в этом году я, занимаясь ремонтом компьютерной техники, начал параллельно помогать жене реализовывать агропродукцию с хозяйства родителей.... иногда настолько успешнее по части доходности, что я задумался.... и да, конечно же предлагаю осваивать параллельно производство конечного продукта - увеличение добавленой стоимости мне как-то симпатичнее, чем тупое наращивание объемов, но видимо именно поэтому я и не олигарх... слишком утопически настроен по части развития бизнеса ) красиво построенный процесс в наших реалиях может и не дать максимальный доход...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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