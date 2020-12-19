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Як виписати з житла осіб, які
там фактично не мешкають —...

Як виписати з житла осіб, які там фактично не мешкають —...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:22

Як виписати з житла осіб, які там фактично не мешкають —...

Пропонуємо до обговорення:
Належним доказом відсутності осіб за місцем їх постійного проживання є покази свідків.

Дивися повний текст Як виписати з житла осіб, які там фактично не мешкають — поради Мін'юсту.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:22

То есть даже собственника можно выписать и он утратит право пользоваться имуществом?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:26

  hxbbgaf написав:То есть даже собственника можно выписать и он утратит право пользоваться имуществом?

Право собственности никак не связано с пропиской: собственник жилья не обязан там прописываться.

У собственника может быть куча квартир, прописаться (по закону зарегистрировать место проживания) он может только в одной, при этом не обязательно в своей. :mrgreen: Единственное что он может сделать в друх квартирах одновременно - это зарегистрировать своё место пребывания на срок, если не ошибаюсь, до месяца. Но это очевидно не прописка.

СССР тридцать лет как сдох, а вы до сих пор оперируете советской пропиской.

Право собственности определяетя или результатом приватизации жилья или документом на приобритение жилья. Тяжелые случаи когда люди не удосужились оформить приватизацию на свои квартиры рассматривать не будем - по факту такие квартиры находятся в полуподвешенном состоянии так как формально не пренадлежат людям которые в них живут, а являются собственностью местных органов самоуправления.
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vitaliy_berdinskikh
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