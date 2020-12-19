Як виписати з житла осіб, які там фактично не мешкають —...

Додано: Сер 20 січ, 2021 11:26

hxbbgaf написав: То есть даже собственника можно выписать и он утратит право пользоваться имуществом? То есть даже собственника можно выписать и он утратит право пользоваться имуществом?

Право собственности никак не связано с пропиской: собственник жилья не обязан там прописываться.У собственника может быть куча квартир, прописаться (по закону зарегистрировать место проживания) он может только в одной, при этом не обязательно в своей.Единственное что он может сделать в друх квартирах одновременно - это зарегистрировать своё место пребывания на срок, если не ошибаюсь, до месяца. Но это очевидно не прописка.СССР тридцать лет как сдох, а вы до сих пор оперируете советской пропиской.Право собственности определяетя или результатом приватизации жилья или документом на приобритение жилья. Тяжелые случаи когда люди не удосужились оформить приватизацию на свои квартиры рассматривать не будем - по факту такие квартиры находятся в полуподвешенном состоянии так как формально не пренадлежат людям которые в них живут, а являются собственностью местных органов самоуправления.