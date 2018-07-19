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Finance.ua: Декларація про доходи: що потрібно знати...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 20 січ, 2021 11:51
Пропонуємо до обговорення:
Подання щорічної декларації про доходи стартувало 1 січня
Хто повинен подавати декларацію про доходи відповідно до Податкового кодексу України та наказу Міністерства фінансів України № 859? Які доходи необхідно обов'язково вказувати, а що можна не враховувати?
Finance.ua детально розібрався в цих питаннях. І все акуратно згрупував для вас.
Дивися повний текст Декларація про доходи: що потрібно знати платнику податків
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D2
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Додано: Сер 20 січ, 2021 11:51
Відповідно до абз. 1 пп. 49.2 ПКУ платник податків зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Абзац 1 пп. 49.2 ПКУ застосовується до всіх платників податків, в тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності.
Таким чином, фіззособи – підприємці – платники єдиного податку, які не отримували протягом звітного періоду доходи та не мають об’єктів оподаткування, що підлягають декларуванню, не зобов’язані подавати податкову декларацію платника єдиного податку – фізособи – підприємця.
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ijaineja
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Додано: Сер 20 січ, 2021 11:53
у вас в першому розділі в другому пункті не вірна інформація
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ijaineja
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:00
«Нульову» звітність можна не подавати
Якщо в податковій декларації відсутні показники, що підлягають декларуванню, її можна не подавати.
Ця норма, передбачена п.49.2 статті 49 Податкового кодексу, застосовується до усіх платників податків, в тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.
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ijaineja
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:40
ijaineja написав:
у вас в першому розділі в другому пункті не вірна інформація
Дуже дякуємо за зауваження, обов'язково виправимо.
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ShtormK
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