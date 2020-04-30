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Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтернету
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 січ, 2021 12:45
Пропонуємо до обговорення:
Мобільний оператор "Київстар" ввів єдині умови для використання додаткових пакетів мобільного інтернету.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:45
где тарифы для тех, кому интернет пакеты вообще не нужны?
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